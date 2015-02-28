Олланд назвал убийство Немцова "омерзительным"

Президент Франции Франсуа Олланд осудил «омерзительное» убийство российского политика Бориса Немцова.

Как пишет Газета.ru, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По словам французского лидера, Немцов был «страстным и неутомимым защитником демократии, поверженным в борьбе против коррупции».

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