Олланд назвал убийство Немцова "омерзительным"
12:53, 28 февраля 2015Мир
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Немцов был «страстным и неутомимым защитником демократии, поверженным в борьбе против коррупции», сказал президент Франции.
REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд осудил «омерзительное» убийство российского политика Бориса Немцова.
Как пишет Газета.ru, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
По словам французского лидера, Немцов был «страстным и неутомимым защитником демократии, поверженным в борьбе против коррупции».
Читайте такжеМакаревич призвал власть максимально быстро раскрыть убийство Бориса НемцоваРанее сообщалось, что в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы был застрелен оппозиционер Борис Немцов.
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