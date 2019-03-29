ЕC полностью готов к Brexit по схеме "без сделки"

Поскольку парламент Великобритании не смог согласовать условия выхода из Европейского союза до 29 марта, дата выхода Соединенного Королевства из ЕС назначена на 12 апреля.

Европейская комиссия завершила подготовку к возможному выходу Британии из Евросоюза без соглашения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 29 марта.

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“Brexit "без сделки" 12 апреля является теперь наиболее вероятным сценарием. ЕС готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов. Преимущества соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, включая переходной период, ни при каких обстоятельствах не будут повторяться в сценарии no deal. Отраслевые мини-сделки тоже не рассматриваются“, - сказано в сообщении.

Комиссия выразила сожаление, что Палата общин Британии в третий раз проголосовала против соглашения о Brexit. В соответствии с решением Европейского совета от 22 марта, срок выхода Соединенного Королевства из ЕС продлен до 12 апреля, сообщили в Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты относительно соглашения о выходе Великобритании из состава ЕC. В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленное правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.