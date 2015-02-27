СНБО: Украина уже начала получать летальное оружие из некоторых стран

Украина уже наладила поставки летального вооружения из некоторых стран. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы работаем со всем миром и там, не выходя за рамки государственной тайны, где мы не имеем шума, там, где мы не имеем того влияния, которое мы, к сожалению, сами и создаем, от этих стран мы оружие летальное получаем", - заявил Гладковский.

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Также, по его словам, во время посещения украинской делегацией выставки вооружений в ОАЭ было проговорено достаточно большое количество контрактов, которые будут реализованы в ближайшие время с рядом американских компаний.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что Президент Украины Петр Порошенко в ОАЭ договорился о поставках в Украину бронетехники, минометных и противотанковых систем.