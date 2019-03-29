В Великобритании в пятницу снова пройдет голосование по Brexit

Депутаты будут голосовать только за договор о выходе, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого ирландского "бэкстопа".

Британских депутатов попросят снова проголосовать относительно Brexit в пятницу, 29 марта, но только за часть соглашения, заключенного с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Как подтвердили в правительстве, депутаты будут голосовать только за договор о выходе, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого ирландского "бэкстопа". Одобрение договора на этой неделе требуют в ЕС.

Но политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не будет поставлена на голосование.

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Лидер Палаты общин Андреа Лидсом сказала, что оно имеет "решающее значение", если Великобритания хочет отложить Brexit до 22 мая.

Напомним, 27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку, если парламентарии одобрят подготовленное ее правительством соглашение. Таким образом она пытается убедить своих противников в Консервативной партии поддержать соглашение с ЕС. В тот же день Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, предложенных различными партиями и политическими группами.

Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит соглашение о Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.