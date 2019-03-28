Британский парламент 29 марта обсудит соглашение о Brexit

Британский парламент 29 марта проведет дебаты по соглашению о Brexit. Пока, однако, неясно, будет ли оно поставлено на голосование.

Палата общин британского парламента в пятницу, 29 марта, планирует провести еще одни дебаты относительно соглашения о Brexit.

Об этом заявила в четверг, 28 марта, представитель правительства страны в парламенте Андреа Ледсом. Впрочем, пока неясно, приведут ли эти дебаты до третьего голосования по соглашению. Об этом пишет DW.

На прошлой неделе спикер парламента Джон Беркоу заявил, что еще одно голосование по подготовленному правительством соглашению возможно только в том случае, если оно будет отличаться от того, которое парламентарии ранее уже дважды отклонили. В случае принятия соглашения Евросоюз согласился отсрочить выход Великобритании из состава объединения до 22 мая.

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Напомним, 27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку, если парламентарии одобрят подготовленное ее правительством соглашение. Таким образом она пытается убедить своих противников в Консервативной партии поддержать соглашение с ЕС. В тот же день Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, предложенных различными партиями и политическими группами.

Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит соглашение о Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

Ранее Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.