Британский парламент отверг восемь альтернативных вариантов Brexit

Cпикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу вынес на голосование восемь альтернативных вариантов Brexit.

Британская Палата общин в среду, 27 марта, проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Парламентарии не поддержали ни Brexit "без соглашения", ни вариант "Норвегия+", предполагающий сохранение членства в Европейской экономической зоне, ни вариант, предусматривающий новый референдум.

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Напомним, в среду спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу вынес на голосование восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года.

Теперь, после провала голосований по альтернативным вариантам, тупик, в который зашло согласование Brexit с ведущими политическими игроками, стал еще более очевиден.

До сих пор неясно, станет ли Тереза Мэй в третий раз выставлять на голосование согласованный с Брюсселем договор по выходу Великобритании из ЕС.