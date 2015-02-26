Лавров: России грозят новыми санкциями, чтобы "отвлечь внимание от Минских соглашений"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве после встречи с представителями Организации исламского сотрудничества.

«Относительно заявлений некоторых западных деятелей, в частности Джона Керри, Дональда Туска, которые грозили новыми санкциями, я думаю, это очень просто объясняется. Пытаются нагнетать опять истерические настроения, отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений, и за этими призывами, в общем-то, кроется нежелание этих деятелей из соответствующих стран, организаций, Соединенных Штатов, Евросоюза, добиваться выполнения того, о чем договорились в Минске 12 февраля», - сказал Лавров.

«Выдвигаются смехотворные, по большому счету, требования, которые полностью поддерживают точку зрения киевских властей, а они, как вы знаете, заявили, что начнут отвод тяжелых вооружений, только если сутки или двое продержится тишина без единого выстрела. Мы все прекрасно понимаем, что идеальных перемирий, идеальных режимов прекращения огня не бывает», - добавил он.

Читайте такжеЛавров предложил ООН объявить революции вне законаГлава МИД РФ отметил, что когда позавчера в Париже встречались министры иностранных дел в формате «нормандской четверки», германский коллега полностью согласился с тем, что пока не будет начат отвод тяжелых вооружений, риски инцидентов будут неизмеримо выше, нежели при разведении военной техники.

«Объективные наблюдатели, в том числе и ОБСЕ, фиксируют значительное снижение перестрелок, тем самым перемирие все-таки дает результат», - подчеркнул Лавров и добавил, что в интересах тех, кто хочет сорвать Минские договоренности, создать обратную картину и заявлять, что перемирие не работает.

«Самое главное - это не ублажить те или иные западные страны или западных деятелей, которые грозятся нам санкциями, а главное - это обеспечить мир и устойчивое политическое урегулирование украинского кризиса. А для этого нужно вслед за отводом тяжелых вооружений, который уже начат Луганской и Донецкой народными республиками и верификацию которого мы хотим получить по линии ОБСЕ, а нас заверили, что ОБСЕ активно подключится к этому процессу, параллельно с этим необходимо выполнять все остальное, о чем договорились, прежде всего, конституционную реформу с участием этих территорий – Луганской и Донецкой областей, обеспечивая им децентрализацию», - сказал Лавров.

«Все призывы к тому, чтобы осуждать ополченцев, Россию, кого бы то ни было еще за срыв перемирия, нацелены только на одно: не допустить перехода ситуации в русло политического урегулирования, в русло диалога между Киевом и востоком Украины, диалога равноправного, нацеленного на конституционную реформу с полным обеспечением международно признанного набора прав для жителей этих регионов Украины», - считает Лавров.