Дополнительные санкции против РФ "остаются на столе" - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск вновь заявляет, что ЕС будет готов применить новые санкции в отношении России в случае, если не будут выполняться Минские договоренности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Туск заявил в среду в Европейском парламенте, говоря о результатах неформального саммита ЕС, который состоялся 12 февраля.

Туск отметил, что во время саммита лидеры ЕС обменялись мнениями относительно ситуации в Украине с президентом Петром Порошенко и выразили поддержку усилий канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по урегулированию кризиса. "Мы дали хрупкому соглашению нашу осторожную поддержку. Евросоюз по-прежнему надеется на мир с тем, чтобы независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины могли быть восстановлены как можно скорее", - отметил он.

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Вместе с тем, президент ЕС отметил, что ЕС остается "очень скептичным". "Минские договоренности от 2014 года не выполняются. Дискуссия среди лидеров была сфокусирована на том, как поддержать выполнение новых мирных договоренностей. Если этого не случится, мы не будем колебаться в принятии необходимых мер", - заявил Туск.

Он отметил, что в этом вопросе Европейский Союз остается единым, и "будет продолжать этот курс". "Дополнительные санкции остаются на столе. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, хороших или плохих", - подчеркнул Туск.

По словам президента ЕС, накануне саммита, который состоится в марте, ЕС будет следить за ситуацией в Украине. На мартовском саммите также будет рассмотрен стратегический прогноз для восточных и южных районов, добавил он.