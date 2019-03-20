Трамп пообещал в ближайшее время добить ИГ в Сирии

Американский президент обещает, что последний анклав ИГИЛ в Сирии исчезнет уже в этот вечер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии будет ликвидирована до конца вечера среды.

Об этом он заявил во время брифинга 20 марта, пишет CBS.

Трамп продемонстрировал журналистам две карты: на одной из них красным цветом отмечены места нахождения "Исламского государства" в Сирии в день, когда он был избран президентом США - в ноябре 2016, на другой - текущее состояние ИГИЛ в виде небольшой точки.

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"Я принес это для вас, в ночь выборов 2016 года эта карта была вся красная. И все красное - "Исламское государство". Сейчас там нет красного, на самом деле есть крохотное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", - добавил он.

Напомним, ранее Соединенные Штаты разработали планы оставить в Сирии до 1000 военнослужащих, хотя несколько месяцев назад президент Дональд Трамп пообещал полностью вывести войска, что вызвало отставку его министра обороны Джеймса Мэттиса.