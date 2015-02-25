СМИ: Украина поставила под угрозу экспорт российских боевых самолетов

Об этом пишет Газета.ру.

"Головки самонаведения для Р-73 делает киевский завод «Арсенал», с марта прошлого года все поставки этих изделий были прекращены. Если в ближайшие полгода не наладить производство аналогичных изделий на территории России, боевые самолеты, которые мы предлагаем на экспорт, могут остаться без ракет ближнего боя. То, что есть в наличии, рассчитано на 2–3 года", - рассказал изданию источник в ВПК России.

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Ракета Р-73 была создана в конструкторском бюро «Вымпел» в 1983 году и до сих пор является основным средством ближнего боя для всех модификаций перехватчиков МиГ-31, фронтовых истребителей МиГ-29 и Су-27, фронтовых бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25ТМ и учебно-боевых самолетов Як-130.

В руководстве «Вымпела» изданию сообщили, что знают о проблеме нехватки украинских ГСН, однако отказались ее обсуждать, сославшись на гостайну.

Также в КБ рассказали, что перспективные ракеты, которые разрабатываются в РФ на замену Р-73, еще не готовы даже для российских ВВС, поэтому прекращение поставок из Украины может поставить под удар экспорт российских боевых самолетов.