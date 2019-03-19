Названа дата передачи полномочий президента Казахстана

Полномочия главы Казахстана переходят к Токаеву на оставшийся президентский срок - до апреля 2020 года.

Вступающий в должность президента Казахстана председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принесет присягу на совместном заседании палат парламента утром 20 марта.

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Об этом говорится в указе, который издал уходящий в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Сегодня, 19 марта, Назарбаев объявил, что складывает с себя полномочия президента. Полномочия главы Казахстана переходят к Токаеву на оставшийся президентский срок - до апреля 2020 года.

Касым-Жомарт Токаев ранее занимал посты главы МИД Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Председателем Сената он был с 2007 по 2011 год и с 2013 года.

Незадолго до объявления о своей отставке Нурсултан Назарбаев сменил состав правительства. Прежний кабинет министров был отправлен в отставку после беспрецедентно резкой критики со стороны главы государства из-за нарастающих проблем в экономике и социальной сфере.