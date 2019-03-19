Politico: Россияне разлюбили оккупированный Крым

Украинский полуостров слишком сильно бьет по карману тех, кто еще пять лет назад радовался его наглой аннексии.

На фоне моря российских флагов Владимир Путин вышел на сцену и воскликнул: «Мы вместе!». А после этого толпа перед ним начал скандировать: «Россия!». Российский автократ посетил Симферополь – крупнейший город на украинском полуострове – чтобы отметить пятую годовщину незаконной аннексии, после которой отношения между Россией и Западом стали худшими со времен Холодной войны.

Об этом пишет Politico, добавляя, что с собой на «празднование» Путин привез прокремлевского рэпера и байкеров клуба «Ночные волки». Но далеко не всем в Крыму живется так радостно, как об этом говорят российские чиновники. Критики говорят, что Кремль перебросил на полуостров большое количество агентов спецслужб, чтобы подавить несогласных. Оппоненты российского правления, среди которых этнические украинцы, крымские татары и этнические русские, лояльные к Киеву, говорят о господстве атмосферы страха.

Читайте такжеSuddeutsche Zeitung: Оккупация Крыма стала катастрофой для России

«Когда мы были с Украиной, никто не требовал, чтобы я демонстрировал свой патриотизм», - говорит бывший офицер советской армии Сергей, который отказался называть свое полное имя из-за страха перед преследованиями.

«Сегодня же в Крыму нужно кричать о том, какой ты большой патриот, каждый день. Они превратили Крым в маленький СССР. Стукачи повсюду», - добавил мужчина тихим тоном.

Издание напоминает о громких и скандальных судебных делах в Крыму против несогласных с оккупацией, а также о систематическом преследовании крымских татар. Тем временем, пока в Крыму во время визита Путина активно махали флагами, в Москве власть нарушила традицию проводить массовые мероприятия в годовщину незаконной аннексии. Чиновники оправдываются, что, мол, Крым уже настолько интегрировался с РФ, что и праздновать уже нечего. Однако, аналитики указывают на рост недовольства экономическими потерями из-за аннексии Крыма и военного вторжения России в Сирию. И, вероятно, именно из-за этого Кремль в этом году не очень хочет проводить митинги в честь оккупации украинских территорий на Красной площади.

«На протяжении прошлого года социологи начали слышать от фокус-групп, что Крым слишком дорого нам стоит. И что мы вообще слишком много тратим на иностранные военные авантюры», - сказала политолог Екатерина Шульманн.

По ее словам, эти опасения отразились на недавней речи Путина, которая была почти полностью посвящена внутренним проблемам России.

«Несмотря на то, что в речи он пообещал щедрые социальные выплаты, это может никак не повлияло на результаты опросов. Люди привыкают думать, что власти безразличны их проблемы», - пояснила политолог.

Читайте такжеПутин в своем ближнем кругу уже называет ошибкой оккупацию Крыма – Джемилев

Согласно результатам опросов, которые на прошлой неделе опубликовал московский фонд «Общественное мнение», лишь 39% россиян теперь считают, что оккупация Крыма была правильным поступком. И это на 28% меньше, чем было в 2014 году. Среди россиян в возрасте 18-34 года лишь 24% говорили, что аннексия украинского Крыма пошла на пользу РФ. Эти результаты опроса появились на фоне постоянного падения рейтинга Путина. Сейчас он на самом низком уровне за последние 13 лет. Его поддерживают лишь 33% россиян.

Вместе с тем, несмотря на все экономические потери России и недовольство избирателей, Путин настаивает, что вопрос Крыма он обсуждать не собирается. Аналитики объясняют, что даже после конца его режима преемник тоже вряд ли рискнет вернуть украинский полуостров законному владельцу. Ведь так его могут осудить как «предателя».