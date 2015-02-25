Над Парижем уже второй день подряд замечают неизвестные беспилотники

Очевидцы сообщили как минимум о пяти дронах, летавших над Парижем минувшей ночью. Такое же число беспилотников было замечено во французской столице предыдущей ночью - с понедельника на вторник. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Во вторник полиция Франции начала расследование в связи с появлением над Парижем дронов, операторов которых установить не удалось.

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Беспилотники летали в основном в районе главных достопримечательностей Парижа - около Эйфелевой башней, в районе площади Согласия, еще один дрон был замечен у здания посольства США.

Несмотря на то, что дроны можно свободно купить, недавние полеты беспилотников над Елисейским дворцом и домом президента Франции Франсуа Олланда, а также над атомными электростанциями вызвали беспокойство полиции.