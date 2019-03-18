В машине новозеландского стрелка было найдено две бомбы

Между началом массового расстрела в мечети и задержанием подозреваемого прошло 36 минут, рассказал комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Брентон Таррант, подозреваемый в массовом убийстве мусульман в новозеландском Крайстчерче, оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.

Об этом 17 марта рассказал на пресс-конференции комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, сообщает "Гордон" со ссылкой Reuters.

По словам Буша, полицейские, таранившие машину предполагаемого преступника, действовали с "беспримерной храбростью" и с риском для своей жизни предотвратили дальнейшие преступления.

В полиции считают, что Таррант мог совершить новое нападение, если бы не был задержан. С момента начала его атаки до задержания прошло 36 минут, отметил Буш.

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Как сообщает NZ Herald, экипаж полицейской машины, который произвел задержание, случайно оказался в Крайстчерче. Полисмены, имен которых газета не называет, прибыли из пригорода на учения. Услышав сигнал тревоги, они добровольно выехали на патрулирование и почти сразу заметили автомобиль, на который была получена ориентировка. Полицейские решили, что таран будет лучшим способом остановить вероятного преступника.

15 марта в результате стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче 49 человек погибли, 48 были ранены. 17 марта с больнице скончался еще один потерпевший, пишет NZ Herald.

Уроженец Австралии, житель Новой Зеландии Брентон Таррант снял на видео, как убивает людей в мечети Аль-Нур и рядом с ней. Все социальные сети и провайдеры работали над тем, чтобы удалить обнародованную Таррантом запись.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поручила наградить полицейских, которые задержали Тарранта.