"Исламское государство" издало кулинарную книгу для жен боевиков

15:20, 24 февраля 2015
Курьёзы
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Фонд «Зора», занимающийся пропагандой «Исламского государства» среди женщин, издал поваренную книгу с рецептами блюд, которые могут помочь джихадистам в бою. 

REUTERS

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

В книге, в частности, приведены рецепты блинов и «финиковых шариков». В состав обоих блюд входит мука, молоко и сливочное масло. Блюда рекомендуется есть во время перерывов в боях, запивая их кофе или водой. «Они содержат значительное количество калорий и повышают силу и мощь джихадистов», – уточняется в описании рецептов.

Читайте такжеБоевики ИГ взорвали библиотеку в Мосуле, уничтожив 10 тысяч книгТакже уточняется, что поваренная книга издана на арабском языке.

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