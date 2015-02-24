"Исламское государство" издало кулинарную книгу для жен боевиков

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

В книге, в частности, приведены рецепты блинов и «финиковых шариков». В состав обоих блюд входит мука, молоко и сливочное масло. Блюда рекомендуется есть во время перерывов в боях, запивая их кофе или водой. «Они содержат значительное количество калорий и повышают силу и мощь джихадистов», – уточняется в описании рецептов.

Читайте такжеБоевики ИГ взорвали библиотеку в Мосуле, уничтожив 10 тысяч книгТакже уточняется, что поваренная книга издана на арабском языке.