Могерини и Пан Ги Мун обсудили усиление миссии ОБСЕ в Украине

Об этом шла речь во время телефонного разговора относительно ситуации в Украине, сообщает во вторник пресс-служба Высокого представителя.

В частности, собеседники обсудили необходимость координировать усилия, которые предпринимаются для поддержки реализации Минских договоренностей, в частности, укрепление специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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"Минские соглашения должны быть полностью выполнены, это наш общий приоритет. ЕС уже оказывает существенную практическую и финансовую поддержку миссии ОБСЕ. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить нашу поддержку ОБСЕ, чтобы они могли в полной мере играть свою роль на месте", - заявила Могерини.