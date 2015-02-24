В США поезд врезался в грузовик: три вагона сошли с рельсов, десятки человек ранены

Почти 30 человек получили ранения в результате столкновения пригородного поезда с грузовиком в Калифорнии. После столкновения три вагона сошли с рельсов. Авария произошла к северо-западу от Лос-Анджелеса, передает BBC.

Представитель пожарной службы заявил, что пострадали по меньшей мере 28 человек.

Полиция ближайшего к месту аварии города Окснард сообщила, что столкновение произошло в 05:44 по местному времени.

По данным представителя пожарной бригады города Вентура, в аварии никто не погиб, но двое пассажиров находятся в критическом состоянии.

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Один из сошедших с рельсов вагонов перевернулся и частично перекрыл близлежащую автомагистраль. Только один из четырех вагонов пригородного поезда остался в вертикальном положении.

В результате аварии грузовик, столкнувшийся с поездом, загорелся. Его обугленный корпус, покрытый хлопьями пены из огнетушителей, находится на ближайшем перекрестке.

Телекомпания CNN сообщила, что водитель грузовика, попытавшийся скрыться с места аварии, был задержан.

Поезд направлялся в Лос-Анджелес. Авария произошла в 100 км от города.

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Сошедший с рельсов поезд принадлежал компании Metrolink

В 2008 году другой поезд этой компании столкнулся с грузовым поездом в Южной Калифорнии. Тогда погибли 25 человек.

Компания Metrolink пока не прокомментировала причины столкновения.

Газета Los Angeles Times сообщает, что в последнее время Metrolink прикладывала много усилий для улучшения безопасности.