В США поезд врезался в грузовик: три вагона сошли с рельсов, десятки человек ранены
По данным представителя пожарной бригады города Вентура, в аварии никто не погиб, но двое пассажиров находятся в критическом состоянии.
Почти 30 человек получили ранения в результате столкновения пригородного поезда с грузовиком в Калифорнии. После столкновения три вагона сошли с рельсов. Авария произошла к северо-западу от Лос-Анджелеса, передает BBC.
Представитель пожарной службы заявил, что пострадали по меньшей мере 28 человек.
Полиция ближайшего к месту аварии города Окснард сообщила, что столкновение произошло в 05:44 по местному времени.
По данным представителя пожарной бригады города Вентура, в аварии никто не погиб, но двое пассажиров находятся в критическом состоянии.
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Один из сошедших с рельсов вагонов перевернулся и частично перекрыл близлежащую автомагистраль. Только один из четырех вагонов пригородного поезда остался в вертикальном положении.
В результате аварии грузовик, столкнувшийся с поездом, загорелся. Его обугленный корпус, покрытый хлопьями пены из огнетушителей, находится на ближайшем перекрестке.
Телекомпания CNN сообщила, что водитель грузовика, попытавшийся скрыться с места аварии, был задержан.
Поезд направлялся в Лос-Анджелес. Авария произошла в 100 км от города.
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Сошедший с рельсов поезд принадлежал компании Metrolink
В 2008 году другой поезд этой компании столкнулся с грузовым поездом в Южной Калифорнии. Тогда погибли 25 человек.
Компания Metrolink пока не прокомментировала причины столкновения.
Газета Los Angeles Times сообщает, что в последнее время Metrolink прикладывала много усилий для улучшения безопасности.