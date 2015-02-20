Под Цюрихом в Швейцарии столкнулись два поезда (фото)

Об этом со ссылкой на France Info передает Лента.ру. По предварительным данным, пострадали 49 человек.

«Это произошло утром, авария довольно серьезная», — рассказал агентствуAgence France-Presse один из полицейских.

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Другие подробности инцидента пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего уточняются.