Лукашенко считает, что ЕС и Россия стремятся колонизировать его страну - Rzeczpospolita

Как сообщает Rzeczpospolita, об этом он сказал во время интервью с профессором Университета Редфорд Григорием Иоффе, который написал о белорусском президенте книжку под названием "Точка зрения на Лукашенко: Беларусь в культурном и геополитическом контексте", пишет ZN.

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"Я прекрасно понимаю, что сейчас идет борьба за Беларусь. Или Россия захватит, или Запад, который сделает все более разумно. Так или иначе речь идет о колонизации. Возьмем восточноевропейские страны, которые стали членами Евросоюза. И что? Германия, Франция, отчасти Великобритания и немного Италия определяют политическое направление. Остальные должны сидеть и молчать. А что говорит Россия? Продай, отдай, присоединись к России! Поэтому самым важным для меня является выстоять и защитить страну", - сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, обе стороны ведут против него информационную войну, готовясь к захвату его страны. При этом он замечает, что Запад ведет диалог с Владимиром Путиным, хотя у него ситуация с демократией еще хуже. Лукашенко убежден, что такие "двойные стандарты" Европы связаны с тем, что у России есть газ и нефть, а у Беларуси нет.

Ранее издание Die Zeit писало, что Лукашенко боится агрессии как Запада, так и Путина. Лукашенко глубоко обеспокоен агрессией России против Украины. Хотя демократические протесты на Майдане в Киеве тоже его пугают, учитывая, что белорусский президент держит население своей страны в страхе перед тоталитарными репрессиями. В это же время, Россия может начать требовать военной солидарности от Беларуси и захочет разместить свои войска на ее территории для войны против Украины.