Британский парламент отказался от второго референдума по Brexit

Палата общин британского парламента категорически отклонила возможность проведения в стране повторного референдума о выходе из Евросоюза.

Палата общин парламента Великобритании в четверг, 14 марта, отказалась поддержать проведение в стране повторного референдума по выходу из состава Евросоюза.

"За" соответствующее предложение отдали свои голоса лишь 85 депутатов, "против" проголосовало 334 членов Палаты общин. Об этом пишет DW.

Предложение выдвинуть этот вопрос на голосование было выдвинуто оппозиционными депутатами, новой партией Independent Group и некоторыми проевропейским консерваторами.

Ранее крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия заявила, что поддержит проведение второго референдума по выходу страны из Евросоюза.

Читайте такжеУгроза дефицита: немецкая компания подарила королеве Великобритании полторы тысячи рулонов туалетной бумаги (видео)

На голосование в четверг вынесен еще целый ряд инициатив, включая предложение в третий раз проголосовать за соглашение с Евросоюзом, которое депутаты уже дважды отвергли. Если рассмотрение этих заявок завершится безрезультатно, на повестке дня останется вопрос о переносе даты выхода страны из Евросоюза. Накануне парламентарии проголосовали против выхода из ЕС без заключения какого-либо соглашения с Брюсселем.

На данный момент выход из ЕС назначен на 29 марта. Пока парламент не согласует сделку британского правительства с Евросоюзом о выходе из блока, сохраняется угроза "жесткого" Brexit. Правительство Великобритании уже представило меры на этот случай. В частности, Лондон планирует отменить пошлины на импорт большого количества товаров из-за рубежа, а также не будет вводить жесткую границу между Ирландией и Северной Ирландией, включая контроль над ввозом и вывозом товаров. Эти мероприятия планируют применять до окончательного урегулирования выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, во время которого 51,9 процента избирателей проголосовали за выход страны из состава ЕС.