National Interest: Успех демократии в Украине подтолкнет Россию к распаду

На какое-то время Киеву придется забыть о Крыме и Донбассе, которые вернутся после краха агрессивного соседа

Через пять лет после аннексии Крыма в столице Украины можно легко почувствовать глубокое разочарование.

От таксистов до чиновников правительства – люди с тревогой ждут момента, когда они узнают, кто же победит в очередной президентской гонке. И каковы будут шаги страшного непредсказуемого соседа – России. Но больше всего украинцы обеспокоены потому, что внешний мир, кажется, не понимает ключевую роль, которую Украина, сохранив свою демократию, сыграет в определении победителя новой Холодной войны, пишет на страницах National Interest профессор Колледжа по международным делам и безопасности Национального оборонного университета США Питер Ельцов.

«Серый кардинал» и идеолог Кремля Владислав Сурков недавно провозгласил, что Россия вернулась «к своему естественному и единственно возможному состоянию большого союза, который объединяет народы и расширяется». Но если Украина успешно создаст жизнеспособное, инклюзивное демократическое государство, которое хорошо функционирует, Россия прекратит свое расширение и, вероятно, распадется, как и СССР в 1991 году. И причина очевидна: если россияне станут свидетелем создания успешной славянской нации в стране, которую многие из них считают частью России, они поставят под сомнение эффективность и легитимность собственной политической системы.

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Кремль настаивает на утверждении Александра Солженицына, что Украина якобы территория России. И это, по иронии судьбы, может как раз вылезти боком. Если Украина сможет добиться успеха, почему тогда Россия не может повторить это? Учитывая это, Западу или тому, что от него осталось, нужно помочь Украине, но не поощряя украинцев вернуть себе Донбасс и Крым военными методами, а через широкий спектр экономический и политических действий.

Автор пишет, что пока в Кремле царит нынешний режим, ни одно военное решение невозможно. Военная помощь должна служить лишь цели сдержать любые дальнейшие попытки России расширить свою территориальную экспансию в Украине. Укрепление украинской армии и поставки летальной оружия, безусловно, полезны.

Однако, более важно, чтобы США и их ближайшие европейские союзники создали украинскую версию «Плана Маршалла». Это означает, что на какое-то время Украине стоит забыть о Донбассе и Крыме. Киев может даже построить границу вдоль линии разграничения с оккупированными территориями в духе СССР. В то же время он должен сосредоточиться на внутренних проблемах Украины, таких как налаживание эффективного управления, этно-лингвистической инклюзивности и, что самое важное, побороть коррупцию. Потерянные территории вернутся под контроль Украины после следующего и окончательного падения России.

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Война всегда была критическим фактором в формировании национальной идентичности. Подавляющее большинство русскоязычных украинцев сделали свой единогласный выбор в 2014 году. Они стали лояльными и патриотичными гражданами Украины, которые считают российское государство жестоким агрессором. Кремль таким образом консолидировал украинскую нацию, подтолкнув ее к созданию национальной идентичности, без этнических условий. Если у Украины все получится, она станет первой страной из бывших республик СССР, в которой все этнические меньшинства чувствуют себя равными гражданами под единым названием - украинцы. И это то, чего не смогла добиться Россия ни во времена царской империи, ни в годы правления большевиков, а тем более сейчас.

Слово «русский» имеет этническую коннотацию. Оно не включает многочисленные российские народы. Кремль попытался ввести слово «россиянин», но у этого термина нет никаких шансов стать общим знаменателем для всех жителей РФ. Уровень расизма и нетолерантности в смеси с глубоким недовольством этнических меньшинств в России не позволят этому произойти. Тем временем, слово «украинец» становится национальным названием для всех граждан Украины. Если уж рожденный в Баку армянин Арсен Аваков, который сейчас занимает должность министра внутренних дел и еле говорит на украинском языке, может назвать себя украинцем, тогда члены всех меньшинств точно смогут это сделать.

США должны помочь распространить украинский нарратив. К примеру, Конгресс вместе с Киевом могут создать хорошо профинансированное СМИ, которое будет транслироваться на территорию России на русском языке. Это будет русскоязычный «Голос Украины». Без сомнения, Кремль попытается заблокировать этот источник. Но это лишь увеличит его аудиторию по всей России, как это произошло в старые времена СССР, когда поздно ночью люди прятались от детей и тайно слушали «Голос Америки». Кроме распространения репортажей об украинском успехе «Голос Украины» может разоблачать страшные аспекты режима Путина. Целевой аудиторией такого украинского СМИ могут стать наиболее неустойчивые и потенциально сепаратистские регионы: Сибирь, Урал, Татарстан, Чувашия, Тува, Северный Кавказ и даже Санкт-Петербург, где тоже есть определенное сепаратистское движение.

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Сурков хвастайся, что Россия будет существовать в геополитической изоляции на протяжении следующего века, а может и даже двух или трех веков. Но более вероятно, что старая новая Российская империя развалится значительно раньше. Главная причина, по мнению автора, в том, что ее широкая национальная идентичность не охватывает все население. Благодаря советской административной реформе, основанной на принципах Владимира Ленина о этническом самоопределении, некоторые российские граждане имеют отдельные республики: Чечня, Башкортостан, Татарстан, Бурятия и тому подобное. Если появится возможность, все они будут добиваться независимости. Более того, в условиях свободных выборов даже этнические русские будут поддерживать сепаратистские движения. Примеры истории свидетельствуют, что Сибирь, Дальний Восток, Урал и Кубань очень быстро могут стать на этот путь. В 1860-х годах сибиряки основали свое движение за независимость по примеру Американской революции и даже призвали американцев помочь им.

На первый взгляд, потенциальное расчленения России кажется нежелательным и страшным. Если самая большая страна мира с огромным арсеналом ядерного, биологического, химического оружия развалится на куски, можно предположить начало Армагеддона. Даже когда СССР распадался, правительство США было обеспокоено за будущее советского ядерного оружия, которое между собой поделили, Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. В 1991 году Джордж Буш-старший произнес речь, в которой высказался за сохранение СССР и выступил против радикального национализма в советских республиках.

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Как свидетельствует история, слова Буша были наивным просчетом. Советский Союз прекратил свое существование в том же году. А несколько постсоветских стран стали на путь построения националистической диктатуры. Ответ на вопрос, пойдет ли Россия тем же путем, зависит от успеха Украины. Если она сможет создать инклюзивное государство, которое хорошо функционирует, это станет убедительным примером для России.

Автор допускает, что из-за «этнической бомбы», которую в Россию заложили большевики, мир действительно может стать свидетелем Армагеддона, во время которого этнические республики начнут войну между собой за наследие мертвой империи. Однако, если Россия будет разделена по этническим и региональным границам, тогда результат может быть полезным для всех. В Евразии могут появиться несколько новых состоятельных государств, готовых к сотрудничеству.

Сегодня борьба с эндемической коррупцией – это важнейшая задача для Украины на ее пути к лучшему будущему. При согласии украинского правительства США должны серьезно расширить сотрудничество с НАБУ, которое было создано при содействии Госдепартамента. При этом Украине не нужна «помощь» в стиле Пола Манафорта.

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Зато нужна прочное экономическое и политическое сотрудничество, а также значительные инвестиции. Вместе с Польшей и странами Балтии Украина остается одной из немногих государств в мире, которые до сих пор смотрят на США с восторгом и надеждой на сотрудничество.

После провальной интервенции на Ближнем Востоке, Вашингтон не может потерять такую возможность. Помочь построить экономически успешную и инклюзивную Украину – это способ победить в новой Холодной войне. Совместная американо-украинская победа откроет путь к лучшему будущему всех народов в Евразии включительно с русскими.