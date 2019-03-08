Правительство Финляндии подало в отставку

Сипиля продолжить исполнять обязанностьи премера до формирования нового правительства.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял отставку главы правительства страны Юхи Сипиля, однако попросил его оставаться в должности до формирования нового правительства.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Канцелярию главы государства.

"Премьер-министр Юха Сипиля подал заявление об отставке правительства президенту Саули Ниинистьо сегодня, 8 марта 2019 года, в Мянтениеми", - говорится в сообщении Канцелярии.

Сипиля является главой партии "Финский центр". Он занимал должность премьер-министра Финляндии с мая 2015 года.