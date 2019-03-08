Правительство Финляндии подало в отставку
12:08, 08 марта 2019Мир
173 0
Сипиля продолжить исполнять обязанностьи премера до формирования нового правительства.
Президент Финляндии Саули Ниинистьо и премьер-министр Юхи Сипиля / REUTERS
Президент Финляндии Саули Ниинистьо принял отставку главы правительства страны Юхи Сипиля, однако попросил его оставаться в должности до формирования нового правительства.
Читайте такжеНазарбаев отправил в отставку правительство Казахстана
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Канцелярию главы государства.
"Премьер-министр Юха Сипиля подал заявление об отставке правительства президенту Саули Ниинистьо сегодня, 8 марта 2019 года, в Мянтениеми", - говорится в сообщении Канцелярии.
Сипиля является главой партии "Финский центр". Он занимал должность премьер-министра Финляндии с мая 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter