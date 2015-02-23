В Париже осквернили памятник жертвам теракта в Charlie Hebdo

Сообщается, что мемориал был установлен на площади Республики в центре французской столицы. На постамент возложили цветы и фотографии. Как выяснилось,за последние две недели место памяти осквернили четыре раза, пишет Газета.ру.

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Как отмечается, после первых случаев осквернения активисты не сообщили об актах вандализма, но попытки уничтожить мемориал продолжились. Правоохранительные органы уже начали расследование в связи со случившимся.

7 января на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже было совершено нападение, в результате атаки братьев Куаши погибли 12 человек.