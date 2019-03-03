Сын жертвы «Новичка» написал эмоциональное письмо Путину — СМИ

По словам молодого человека, Путин должен отказаться от убийц, чтобы его семья смогла добиться справедливости.

Британец Эван Хоуп, мать которого погибла из-за отравления российским ядом «Новичок», отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором призвал его выдать Лондону двух подозреваемых.

Как сообщает The Mirror, в своем письме молодой человек указал, что “боль никогда не покинет его и его семью”.

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“Британская полиция считает, что как минимум два российских гражданина были причастны к ее смерти, но судя по всему, они под защитой вашего государства”, продолжил он.

Эван обратился к Путину с просьбой о том, чтобы подозреваемых россиян допросили британские правоохранители.

В комментарии журналистам молодой человек заявил, что «Путин должен отказаться от этих убийц, чтобы его семья наконец смогла добиться справедливости».

Как сообщал УНИАН, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. 9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в сознание.

По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская полиция занимается расследованием инцидента. Как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.

Напомним, 5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Чепига).