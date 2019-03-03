В Черногории и Сербии прошли массовые антиправительственные протесты

В Подгорице требовали отставки президента Джукановича, замешанного в коррупционном скандале, а в Белграде протестовали против авторитарного правления президента Вучича и притеснения СМИ.

Тысячи людей вышли в субботу, 2 марта, на улицы столицы Черногории Подгорицы, требуя отставки президента Мило Джукановича и его правительства.

Читайте такжеНовый президент Черногории хочет налаживать отношения с Россией

Об этом сообщает канал "112 Украина".

"Демонстранты заявляют, что глава государства и его окружение погрязли в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением. Толпы черногорцев прошли по центру города, скандируя "Мило - Вор!". Оппозиционные партии дистанцировались от протестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стал уже четвертый по счету антиправительственный митинг в Подгорице за последнее время. Народные волнения в Черногории начались после того, как Душко Кнежевич, бывший союзник президента Джукановича, обвинил его и правящую Демократическую партию социалистов в коррупции, клановости и сомнительных финансовых сделках.

"И Джуканович, и его однопартийцы отвергли обвинения как бездоказательные. Президент страны заявил, что люди вправе выражать свое недовольство путем массовых собраний, а полиция не будет им мешать, пока соблюдается закон и порядок", - подчеркивает издание.

Прокуратура Черногории обвинила банкира Кнежевича в мошенничестве и отмывании денег, после чего он бежал в Великобританию. В декабре 2018 года Центральный банк Черногории ввел временную администрацию в принадлежащий Кнежевичу Atlas Banka. Регулятор утверждает, что размер его капитала не соответствует минимальным требованиям к финансовым учреждениям.

Мило Джуканович является настоящим тяжеловесом-долгожителем национальной политики Черногории. После того, как маленькая страна на берегу Адриатического моря получила независимость в 1991 году, ему большую часть времени удается оставаться у власти, чередуя должности премьер-министра и президента. Черногория уже стала членом НАТО и является кандидатом на вступление в ЕС.

В Белграде тысячи людей протестовали против все более авторитарного стиля правления президента Александра Вучича. Главу государства и его правящую Сербскую прогрессивную партию оппозиция обвиняет в подавлении свободы СМИ, требуя отставки Вучича и проведения "свободных и справедливых" выборов. Шансов на это не много, поскольку провластная партия имеет 160 "штыков" в парламенте на 250 мест.

И Черногория, и Сербия стремятся вступить в Европейский Союз, однако в Брюсселе им выдвинули ряд практически одинаковых условий. Претенденты на членство в "европейской семье народов" должны искоренить организованную преступность, коррупцию и сократить бюрократический аппарат.