В Сомали авиация США уничтожила более 20 боевиков "Аш-Шабаб"

Этот авиаудар стал 24 проведенным армией США за этот год.

Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате авиаударов в Сомали было уничтожено 26 боевиков группы сомалийских исламистов движения "Харакат аш-Шабаб".

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Об этом сообщает канал "112 Украина".

"В Африком заявили, что удары были нанесены в центральном регионе страны Хиран, где были нанесены два других авиаудара на начале недели. В результате данных действий в общей сложности погибли 45 боевиков", - говорится в сообщении.

Заместитель директора разведки Африком генерал-майор Грегори Хэдфилд сообщил, что эти действия демонстрируют приверженность федерального правительства Сомали к уничтожению сети "Аш-Шабаб" при помощи США.

"Прецизионные авиаудары, подобные этому, поддерживают давление на "Аш-Шабаб", нарушают их цикл планирования и снижают способность к массовым атакам и нападениям на сомалийский народ", - заявил Хэдфилд.

Сообщается, что данный авиаудар стал 24 проведенным армией США за этот год.