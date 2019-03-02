В России умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

Академик скончался на 89-м году жизни от гипертонического криза.

В России скончался известный советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

Ученый умер в ночь на 2 марта в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова.

Читайте такжеУмер один из лучших композиторов в истории Голливуда

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал политик.

Алферов также был депутатом Госдумы от КПРФ. Именно партия займется организацией похорон академика.

В 2000 году Жоресу Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года скончался всемирно известный физик Стивен Хокинг.