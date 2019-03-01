В Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП

Водитель автобуса погиб, двое пассажиров получили травмы.

Ночью в польском городе Тур автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. На ходу от автобуса отвалилось колесо, которое затем влетело в лобовое стекло.

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В результате аварии автобус слетел в кювет. Водитель автобуса погиб, также пострадали двое пассажиров, сообщает TVN 24. Всего в автобусе находилось 15 человек.

Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавшие - украинцы.

По данным полиции, водитель грузовика был трезв. На месте аварии несколько часов работали службы, в том числе шесть единиц пожарной техники и две команды "скорой помощи".

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.