В Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП
Ночью в польском городе Тур автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. На ходу от автобуса отвалилось колесо, которое затем влетело в лобовое стекло.
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В результате аварии автобус слетел в кювет. Водитель автобуса погиб, также пострадали двое пассажиров, сообщает TVN 24. Всего в автобусе находилось 15 человек.
Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавшие - украинцы.
По данным полиции, водитель грузовика был трезв. На месте аварии несколько часов работали службы, в том числе шесть единиц пожарной техники и две команды "скорой помощи".
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.