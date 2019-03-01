В центре Стокгольма поймали вероятного российского шпиона во время встречи с дипломатом РФ

Арест состоялся во время встречи подозреваемого с российским дипломатом в центре Стокгольма вечером 26-го февраля.

Служба безопасности Швеции арестовала сотрудника компании в сфере технологий по подозрению в шпионаже в пользу России.

Арест состоялся во время встречи этого человека с российским дипломатом в центре Стокгольма вечером 26-го февраля, сообщает Служба Безопасности Швеции, передает «Голос Америки».

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"Это касается лица, которого подозревают в том, что ее завербовал агент российской разведки, работающий под прикрытием в Швеции", - заявил глава подразделения контрразведки Службы безопасности Швеции Дэниел Стенлин.

В течение Холодной войны столица Швеции Стокгольм была центром шпионской деятельности – нейтральной зоной, где все стороны обменивались секретной информацией, напоминает издание Telegraph.

"Угроза против Швеции теперь является более далеко идущей за многие годы и развитие технологий привело к совершенствованию государственного кибершпионажа", - отмечает Стенлин.

"В то же время традиционный личный шпионаж, вербовка агентов, продолжается, – заявил он. – Эта комбинация добавляет ширины и глубины сбора тайной информации агентами государств", – добавил он.

После незаконной аннексии Крыма Россией Швеция все больше видит в России противника. Швеция активно присоединяется к учениям НАТО по укреплению восточных рубежей Альянса.

А на этой неделе Швеция вызвала посла России после того, как российский истребитель СУ-27 пролетел в двадцати метрах от шведского самолета над водами между Готландом и Балтийским морем.