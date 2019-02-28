103 корабля в трех морях: беспрецедентные военные учения проходят в Турции

Учения начались 27 февраля и продлятся до 8 марта.

В Турции проходят уникальные по своему масштабу морские учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина"), в которых принимают участие 103 корабля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт ВМС Турции.

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Учения начались 27 февраля и продлятся до 8 марта. Впервые в истории Турции они проходят одновременно в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

"Голубая родина" - это не просто кодовое название, это также геополитическая концепция, которая демонстрирует политико-военный порядок Анкары в ближайшем десятилетии", - отмечает государственное турецкое агентство Anadolu.

Флотилия кораблей, участвующих в учениях, включает 13 фрегатов, 6 корветов, 16 штурмовых катеров, 7 подводных лодок, 7 "охотников за минами", 14 патрульных катеров, а также другие суда ВМФ Турции.

В учениях также примут участие и турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar и ANKA, а также новейшие истребители F-35.

В Анкаре отмечают, что учения планировались за шесть месяцев в соответствии с правилами НАТО.