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103 корабля в трех морях: беспрецедентные военные учения проходят в Турции

15:55, 28 февраля 2019
Мир
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В Турции проходят беспрецедентные военные учения / фото dzkk.tsk.tr

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт ВМС Турции.

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Учения начались 27 февраля и продлятся до 8 марта. Впервые в истории Турции они проходят одновременно в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

"Голубая родина" - это не просто кодовое название, это также геополитическая концепция, которая демонстрирует политико-военный порядок Анкары в ближайшем десятилетии", - отмечает государственное турецкое агентство Anadolu.

В учениях принимают участие 103 корабли / фото dzkk.tsk.tr

Флотилия кораблей, участвующих в учениях, включает 13 фрегатов, 6 корветов, 16 штурмовых катеров, 7 подводных лодок, 7 "охотников за минами", 14 патрульных катеров, а также другие суда ВМФ Турции.

В учениях также примут участие и турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar и ANKA, а также новейшие истребители F-35.

В Анкаре отмечают, что учения планировались за шесть месяцев в соответствии с правилами НАТО.

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Теги: #Турция#военные учения