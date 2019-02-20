Беларусь ждет война и аннексия - бывший генсек НАТО

Он посоветовал белорусам начать реформы, которые ведут к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии русских".

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.

Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - сказал Расмуссен.

Он посоветовал белорусам начать реформы, ведущие к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии россиян".

"Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", - подчеркнул бывший генсек Альянса.

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По словам Расмуссена, он хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь должна быть включена в "большое русское государство", и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.

"И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", - отметил он.

При этом экс-глава НАТО осознает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад.

"Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", - резюмировал Расмуссен.