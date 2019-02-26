"Не собирался умирать": вдова Малашенко прокомментировала его смерть

"Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", - написала Рынска.

Журналистка Божена Рынска заявила, что ее супруг, один из основателей российского НТВ Игорь Малашенко не думал о том, чтобы покончить с собой.

Об этом она сообщила в Facebook. По ее словам, еще два месяца назад муж говорил ей, что "не собирается умирать".

"Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", — написала Рынска.

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На данный момент в Испании возбудили уголовное дело после смерти Игоря Малашенко. Обстоятельства указывают на суицид, но не исключены никакие версии, сказал представитель испанской гражданской гвардии, передает "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что Малашенко найден мертвым в Испании. После этого многие коллеги по медиа-цеху заявили, что Малашенко покончил с собой.