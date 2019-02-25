В Испании найден мертвым основатель НТВ Малашенко - СМИ

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино».

Политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании.

Об этом сообщили источники “КоммерсантЪ”. Ему было 64 года. По некоторым данным, он покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Три неназванных источника газеты "Ведомости" также подтвердили смерть Малашенко, а в качестве её причины назвали самоубийство.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Господин Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Игорь Малашенко был женат на известной колумнистке Божене Рынске. Между тем, до сих пор не завершился процесс о разделе имущества с предыдущей его супругой Еленой Пивоваровой, иски о разводе были поданы в прошлом году как в российский суд, так и в суд США