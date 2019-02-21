Лидеры оппозиции Молдовы перед выборами пожаловались на отравление ртутью

В свою очередь правящая Демократическая партия связала заявления оппозиции с приближением выборов, назвав обвинения в адрес власти необоснованными.

Лидеры оппозиции в Молдове, сопредседатели блока «ACUM» Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что власти пытались их отравить.

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Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker. Санду и Нэстасе рассказали журналистам, что обратились к врачам из-за проблем со здоровьем. Их анализы показали отравления тяжелыми металлами, в том числе ртутью.

По словам Санду, она прошла курс лечения и уровень тяжелых металлов в крови снизился.

«Но через некоторое время новые анализы показали, что он снова вырос. Врачи, с которыми я консультировалась, говорят, что естественным путем так отравиться невозможно. То же самое произошло с Андреем Нэстасе. У нас возникли подозрения, учитывая нападки власти и то, как она поступает с теми, кто с ней борется», — рассказала Санду.

Нэстасе также считает, что они стали мишенями для атак власти, «которая желает их смерти».

В свою очередь правящая Демократическая партия связала заявления оппозиции с приближением выборов, назвав обвинения в адрес власти необоснованными.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Молдове впервые пройдут парламентские выборы по новой избирательной системе: половина парламента будет избрана по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.