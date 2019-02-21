Кошка Лагерфельда может унаследовать часть его состояния (видео)

Бирманская кошка модельера по кличке Шупетт принимала участие в рекламных компаниях, благодаря чему "заработала" $3 млн.

Любимая кошка кутюрье Карла Лагерфельда по кличке Шупетт может унаследовать часть состояния своего хозяина, умершего 19 февраля.

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Как сообщает телеканал BFMTV, кошку бирманской породы подарили Лагерфельду в 2011 году на Рождество, передает ТАСС. С тех пор Шупетт неоднократно принимала участие в различных кампаниях, также модельер посвятил своему питомцу книгу. В честь Шупетт кутюрье разработал несколько аксессуаров, в том числе брелоки и сумки с преобладанием черного и белого цветов. У кошки есть свои странички в социальных сетях. В Instagram на нее подписаны более 155 тыс. человек.

"Немецкий кутюрье безгранично восхищался своим питомцем. Настолько, что хотел оставить ей свое состояние", - отмечает телеканал. В 2015 году в интервью на телеканале France 3 Лагерфельд рассказал, что "у Шупетт есть свое небольшое состояние, она наследница". "Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чем нуждаться ", - заявил тогда модельер. Позже в интервью журналу New York Magazine Лагерфельд сообщил, что Шупетт благодаря рекламным контрактам "заработала" в 2014 году около $3 млн.

Кутюрье не был женат, у него не было детей. "Если у вас нет детей, вы можете оставить наследство кому угодно", - отметил вице-президент Высшего совета нотариусов Дэвид Амброзиано, слова которого приводит телеканал. С другой стороны, наследство, согласно французским законам, может быть передано только физическому или юридическому лицу, животные не имеют права на наследство. "Французское законодательство рассматривает животное как движимое имущество, вещь. На самом деле в этом случае кошка является частью наследства", - говорит Амброзиано.