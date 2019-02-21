Последователи Брейвика: в США предотвратили теракт праворадикалов

Задержанный призывал к "сфокусированному насилию" и "белому" государству.

Федеральное бюро расследований США предотвратило возможную террористическую атаку праворадикалов в штате Мэриленд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В квартире сотрудника береговой охраны CIF в Силвер-Спринг, которого задержали 15 февраля, были обнаружены различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы к ним.

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В судебных документах указано, что подозреваемый призывал к "сфокусированному насилию" и созданию "белого" государства. Кроме того, среди его поисковых запросов в интернете фигурирует "лучшее место в Вашингтоне для встречи с конгрессменом".

К предполагаемым целям задержанного относилась, в частности, спикер нижней палаты Конгресса США демократ Нэнси Пелоси. Отмечается, что мужчина рассматривал в качестве примера норвежского террориста Андерса Брейвика.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году заключения за совершение терактов в правительственном квартале Осло, а также на острове Утёйя. 22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв были подростки, отдыхавшие в молодежном лагере социал-демократической партии.