Партнерша первой в истории Сербии премьера-лесбиянки родила сына
02:58, 21 февраля 2019Мир
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Милица Джурич, давняя партнерша главы правительства Сербии, прошла процедуру амбулаторного оплодотворения в прошлом году.
Партнерша премьер-министра Сербии родила сына / Фото из открытых источников
У премьера Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич родился ребенок.
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Как сообщили Telegraf.rs в кабинете премьер-министра, Джурич родила мальчика. Роды прошли хорошо, отметили в офисе Брнабич. По информации издания, мальчика назовут Игорь.
Милица Джурич, давняя партнерша главы правительства Сербии, прошла процедуру амбулаторного оплодотворения в прошлом году.
Брнабич стала первой в истории женщиной во главе правительства Сербии, а также первой премьером-лесбиянкой в 2017 году. Также Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах. Вместе со своей партнершей они часто появлялись на публичных мероприятиях.
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