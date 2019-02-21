Партнерша первой в истории Сербии премьера-лесбиянки родила сына

Милица Джурич, давняя партнерша главы правительства Сербии, прошла процедуру амбулаторного оплодотворения в прошлом году.

У премьера Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич родился ребенок.

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Как сообщили Telegraf.rs в кабинете премьер-министра, Джурич родила мальчика. Роды прошли хорошо, отметили в офисе Брнабич. По информации издания, мальчика назовут Игорь.

Милица Джурич, давняя партнерша главы правительства Сербии, прошла процедуру амбулаторного оплодотворения в прошлом году.

Брнабич стала первой в истории женщиной во главе правительства Сербии, а также первой премьером-лесбиянкой в 2017 году. Также Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах. Вместе со своей партнершей они часто появлялись на публичных мероприятиях.