Российский оппозиционер: Если оппозиция не боится Путина в РФ, то не стоит бояться его и в Европе

Российский оппозиционер Илья Яшин призвал европейских политиков не бояться президента России Владимира Путина и поддержать Украину в ее борьбе за территориальную целостность своего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на форуме Украина-Европа в польском Лодзе во время дискуссии на тему "не объявленной войны" в Украине.

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"Если российская оппозиция не боится его в РФ, то не стоит бояться его в Европе", - сказал Яшин.

Политик из российской партии ПАРНАС высказал убеждение, что США и Великобритания должны выполнить свои обязательства по защите территориальной целостности Украины, которые они взяли на себя в Будапештском меморандуме после отказа Киева от ядерного оружия.

Яшин высказал мнение, что достигнутые на прошлой неделе новые договоренности о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, скорее всего, не будут внедрены в жизнь.

"Первые Минские соглашения были растоптаны. Судя по тому, что происходит в Дебальцево, такая же судьба ожидает и вторые Минские договоренности", - сказал он.

В этой ситуации, по его мнению, западные страны и украинское общество должны продемонстрировать сплоченную позицию.

Яшин также сказал, что Путин считается только с силой, а каждую уступку воспринимает как слабость и будет пытаться занять очередные территории Украины.

"Путин продвинется настолько глубоко (внутрь Украины), насколько это ему позволят украинцы и западные партнеры",- отметил политик, высказав уверенность в том, что Путина на самом деле можно остановить.

При этом Яшин обвинил в цинизме весь российский истеблишмент, представители которого на фоне публичных антизападных заявлений наслаждаются прелестями западной жизни.

"Путин хочет править, как Сталин, а жить - как Абрамович", - сказал он.

Политик назвал такую ситуацию слабостью российского режима, отметив эффективность введенных Западом санкций против РФ.

"Запас прочности, очевидно, не в состоянии выдержать оказываемое давление долгое время. Санкции достаточно эффективны", - сказал Яшин, высказав мнение, что в какой-то момент это может спровоцировать конфликт во власти.

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Яшин также высказал уверенность в том, что Путин старается избежать прямого противостояния с Западом, поскольку "он - не самоубийца", и осознает, что это угрожает ему "судьбой Милошевича".

Политик сказал, что Путин пытается наладить чисто коммерческие отношения с Западом, по примеру с Саудовской Аравии, которая только торгует энергоносителями и никто не вмешивается в ее внутреннюю политику.

Это, как рассчитывает российский президент, позволило бы ему сохранить его власть в стране, отметил Яшин.