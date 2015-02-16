Die Zeit: Обама, неамериканский президент

В статье Мартина Клингста «Обама, неамериканский президент», опубликованной на сайте газеты Die Zeit, говорится о том, что когда европейцы на прошлой неделе в Минске подписали предварительное соглашение о прекращении огня, то вздохнул и Барак Обама. Хотя нет никакой уверенности в том, что соглашение о прекращении огня между сепаратистами и украинской армией будут соблюдать – но договор на бумаге дает президенту США небольшую передышку в утомительной дискуссии о поставках вооружения в Украину.

Поскольку дебаты между противниками и сторонниками поставок оружия в Конгрессе США не вписываются в концепцию Обамы. Как и канцлер Ангела Меркель, президент США также опасается, что американские РЛС, бронированные военные машины и бронебойные ракеты усугубят конфликт с Россией. Впрочем, также как и канцлер, Обама делает ставку в первую очередь на дипломатию и санкции против России.

Если боевые действия в Восточной Украине не прекратятся, то президенту будет очень трудно выдержать давление со стороны Конгресса. Потому что терпение – не самая выдающаяся политическая черта американской политики. Кроме того, республиканцы и горстка демократов наседают на президента из-за ядерных переговоров с Ираном. Они не доверяют правительству в Тегеране и требуют более жестких санкций.

Тем не менее, Обама в любом случае хочет избежать такой эскалации конфликта с Ираном, так как это может сорвать переговоры по ядерному урегулированию. Вместо этого, он хочет хорошо закончить эти переговоры, по возможности, до конца мая. Поскольку Обама любой ценой хочет избежать второго внутриполитического фронта, он, вероятно, согласится на поставки оружия, если в Украине и дальше продолжат стрелять.

«Разве Обама, как и Меркель, при решении международных кризисов не делает ставку на терпение, выдержку и дипломатию?» - спросили недавно госсекретаря США Джона Керри на Мюнхенской конференции по безопасности. Но президент недавно в своей новой доктрине национальной безопасности сделал «стратегическое терпение» основным принципом внешней политики.

Этот вопрос задел за живое. Керри остановился и откинулся на спинку кресла. Обама и Меркель, Америка и Европа следуют, в основном, одной и той же стратегии? Госсекретарь США не мог и не хотел отвечать однозначным «да». Не здесь, в Европе, и не перед публикой, среди которой были некоторые из самых яростных противников Обамы, которые только и ждали такого признания.

Клинтон и Картер дистанцировались от Обамы

Республиканцы в Мюнхене подвергли резкой критике отказ Меркель, поставлять оружие украинской армии. Сенатор США Джон Маккейн, председатель влиятельного военного комитета в Сенате, обвинил канцлера в «глупости» и ведении политики «умиротворения». Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который хотел бы в 2017 году заменить Обаму в Белом доме, заявил, что она сделала «большую ошибку». Но это опосредованная война, и обвинения в сторону Меркель на самом деле касаются Обамы.

То, что в украинском конфликте президент поддерживает канцлера, для многих американцев просто еще одно доказательство, что Обама слишком уступчивый и готов идти на компромиссы. То, что в вопросах безопасности и внешней политики, он согласен с европейцами, совсем не по-американски.

Эту точку зрения разделяют не только оппозиционные республиканцы, но и некоторые представители Демократической партии Обамы и даже несколько правительственных чиновников. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая также хочет переехать в Белый дом в 2017 году, дистанцировалась от Обамы, а также от его нового министра обороны Эштона Картера и его предшественников Роберта Гейтса, Леона Панетта и Чака Хейгела.

Это старый спор о роли Америки, который, после терактов 11 сентября 2001 года и войны в Ираке, вспыхнул с новой силой. Правые по-прежнему настаивают на глобальном лидерстве и власти Америки. Они требуют глобального присутствия и доминирования военной сверхдержавы.

«Стратегическое терпение» тоже может подойти к концу

Для левых интервентов, однако, речь идет о твердом обещании Америки, нести всему миру свободу, демократию и право на самоопределение, в случае необходимости, даже с помощью оружия. Внешнеполитическая сдержанность Обамы, поэтому, предательство и для правых вояк, и для левых идеалистов. Поэтому они так яростно борются с новой стратегией Обамы, согласно которой он, вместо военной силы и самостоятельности, делает ставку на заключение союзов, стратегическое терпение и настойчивость.

Было бы ошибкой полагать, что Обама имеет в виду то же самое, что и Меркель. Хотя в международных кризисах он ведет себя разумнее и осторожнее, чем многие из его предшественников, но в конечном счете, 44-й президент действует под девизом: «Все варианты находятся на столе!». Никакие меры изначально не исключаются, даже военные. Этот принцип, на самом деле, стал частью американской ДНК. Так что, если договор европейцев о прекращении огня на востоке Украины потерпит неудачу, «стратегическое терпение» Обамы может быстро подойти к концу.