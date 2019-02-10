Муж королевы Елизаветы в 97 лет отказался от водительских прав

17 января принц Филипп стал участником дорожно-транспортного происшествия в графстве Норфолк.

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.

Об этом в субботу вечером сообщил Букингемский дворец, передает "Русская служба ВВС".

17 января принц Филипп стал участником дорожно-транспортного происшествия в графстве Норфолк, неподалеку от королевского дворца Сандрингем: его вседорожник Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем Kia и завалился на бок.

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Спустя два дня после этой аварии полиция Норфолка "сделала назидание" принцу Филиппу после того, как он вновь был замечен за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.

По заявлению Букингемского дворца, принц Филипп сдал свои права в субботу.

В заявлении дворца говорится: "После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права".