Олланд: условия для передачи "Мистралей" не выполнены

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает Би-би-си. По его словам, если минские договоренности не будут выполнены, в отношении России могут быть введены новые санкции.

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В начале января министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Россия получит вертолетоносцы класса "Мистраль" только при условии установления мира в Украине.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году.

В ноябре президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносца "до дальнейшего уведомления".