Глава МИД Латвии: Если Россия получит "Мистраль" - это станет позором для Евросоюза

Было бы позором для Европейского союза, если бы Россия получила "Мистраль".

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Европейская правда со ссылкой на латвийское издание Diena.

"Для Латвии является неприемлемым является то, что страны ЕС планировали поставлять в РФ военное оборудование или корабли "Мистраль" - отметил он.

"Думаю, это было бы довольно необычно... и было бы позором для ЕС, если бы вертолетоносец "Севастополь", построенный в ЕС, зашел в порт Севастополя", - добавил глава латвийского МИД.

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Кроме того, он отметил, что с точки зрения Латвии, ужесточение санкций в отношении РФ не является самоцелью и этот вариант должен быть реализован, если другие средства не сработают, и переговоры не принесут результатов.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд поддержал решение о замораживании передачи "Мистраля" России.

Ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что условия, необходимые для передачи Францией в РФ первого вертолетоносца "Мистраль", до сих пор не выполнены.

Российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник писали, что Франция может передать России первый вертолетоносец типа "Мистраль" под названием "Владивосток" 27 ноября.