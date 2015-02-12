Новые Минские договоренности не стоят бумаги, на которой они написаны - экс-глава МВД Польши

Новые достигнутые в Минске договоренности о разрешении конфликта на Донбассе без реального прекращения боевых действий не стоят даже бумаги, на которой они написаны.

Об этом говорится в комментарии бывшего министра внутренних дел Польши, а в настоящее время руководителя аналитического центра Instytut Obywatelski Бартоломея Сенкевича, переданном УНИАН.

"Никакие декларации на этом этапе не стоят бумаги, на которой они написаны, до тех пор, пока не будут остановлены боевые действия на востоке Украины. Признаком мира будут не декларации политиков в Минске, Москве или Берлине, а тишина на фронте", - отметил он.

Политик выразил надежду, что Россия не использует эти договоренности для того, чтобы продолжить свою "игру войной", а для лидеров Германии и Франции они не станут выгодным оправданием в духе "мы сделали все, что могли".

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Сенкевич обратил внимание на два важных момента достигнутых договоренностей, среди которых несомненный факт того, что они действительно выгодны Украине, которой чрезвычайно трудно реформировать страну в условиях войны на Донбассе.

С другой стороны - впервые со времен завершения Второй мировой войны вопрос безопасности в Европе решался без присутствия США.

"Таким образом, открывается окно к вполне новой политической реальности на континенте. Наконец следует добавить, что это был годами недосягаемый постулат российской зарубежной политики", - отметил он.

"Возможно, через годы мы признаем, что бои вокруг Дебальцево, Луганска или Мариуполя в действительности велись за другую ставку. И это не суверенность Украины тогда была ключевой, хоть, собственно, с нее все началось", - написал Сенкевич, который возглавлял польское МВД в 2013-2014 годах.