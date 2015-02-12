В Каталонии произошел взрыв на химзаводе, небо одного из городов затянуло оранжевым облаком (фото)

Фотографы опубликовали фотографии из испанского города Игуалада, который находится в 60 километрах от Барселоны, где сегодня произошел взрыв на химическом заводе.

Небо затянула огромная оранжевая туча, а в четырех городах Каталонии объявили тревогу. Хотя людям посоветовали не выходить из своих домов, прохожие ходят по улицам в масках.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из поселков Южного Урала, в России, в четверг, 12 февраля, выпал синий снег.