В России на Урале выпал синий снег (фото)
В одном из поселков Южного Урала в четверг, 12 февраля, выпал синий снег.
Об этом сообщает Znak.com.
«У нас в Локомотивом поселке выпал голубой снег», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» житель населенного пункта Дмитрий Кудренок и опубликовал фото, на котором видно, что на некоторых крышах цвет снега действительно синий.
На вопросы пользователей Интернета о том, не синие ли крыши сами по себе, он ответил, что нет, это именно цвет снега, и добавил, что в поселке среди людей началась легкая паника.
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Между тем в администрации поселка Локомотивный были обескуражены таким сообщением: там заверили, что в поселке вообще не было никаких осадков: «У нас тепло, солнце светит, все тает, и никакого снега нет вообще».