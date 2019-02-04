Повторных переговоров по соглашению о Brexit не будет - Меркель

Канцлер ФРГ отвергла возобновление переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС не будут пересматривать.

Это "не на повестке дня", - отметила она, передает DW. В то же время, как отметила немецкий канцлер, "мы хотим приложить все усилия", чтобы дело не дошло до так называемого "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения. "Потому что это может усилить неопределенность", - пояснила Меркель.

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Она также добавила, что хоть новых переговоров по соглашению о Brexit не планируется, но "мы имеем договоренность относительно дальнейших отношений". В рамках этих договоренностей, по словам немецкого канцлера, можно поднять такой до сих пор дискуссионный вопрос, как так называемый режим backstop относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией. Чтобы решить этот вопрос, "следует быть креативным" и "слушать друг друга", добавила Меркель. Решающим в этом вопросе, по ее словам, является также то, что Лондон должен озвучить, каким он представляет себе это решение.

Режим backstop имеет целью предотвратить возобновление таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия после Brexit, если сторонам не удастся договориться о приемлемое решение относительно границы в течение переходного периода.

Ранее сообщалось, что Палата общин отклонила поправку, предусматривающую отсрочку выхода Британии из Евросоюза с 29 марта на конец 2019 года.