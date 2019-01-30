Нужно готовиться к "худшим сценариям": Юнкер заявил о возросшем риске неконтролируемого brexit

Президент Еврокомиссии призвал готовиться к «худшим сценариям».

Решение британского парламента по соглашению о brexit увеличило риск неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС «без сделки» с Брюсселем.

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Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Анадолу. «Вчерашнее голосование увеличило риск неконтролируемого выхода. Мы должны быть готовы ко всем сценариям, включая худшие», - заявил Юнкер.

Юнкер подтвердил позицию ЕС, согласно которой соглашение о brexit, подписанное в прошлом году с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, не может быть пересмотрено.

Президент Еврокомиссии отметил, что будет «работать день и ночь», чтобы предотвратить опасность выхода Великобритании из ЕС без сделки. Юнкер добавил, что состоявшиеся во вторник дебаты в Палате общин британского парламента «ничего не изменили, и Европа по-прежнему единогласно выступает в поддержку соглашения».

Накануне парламент Британии отклонил возможность осуществления brexit без соглашения с Евросоюзом. Парламентарии подтвердили, что не поддерживают нынешний вариант соглашения с ЕС.

Также Палата общин отклонила поправку, предусматривающую отсрочку выхода Британии из Евросоюза с 29 марта на конец 2019 года.