В Париже против "желтых жилетов" применили слезоточивый газ

На площади Революции протестующих встретила полиция. Она применила слезоточивый газ.

Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов». Сегодня - 12-я суббота. В Париже, по предварительным данным, собрались 13800 демонстрантов.

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Уже произведены 10 задержаний, сообщает kommersant со ссылкой на BFM TV.

На площади Революции протестующих встретила полиция. Она применила слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом.