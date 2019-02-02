Французские "желтые жилеты" вернулись на улицы

На этой неделе демонстранты во французской столице планируют отдать должное "желтым жилетам", раненым во время столкновений с полицией.

Французские "желтые жилеты" в субботу, 2 февраля, выходят на улицы, чтобы удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона 12-й выходной день подряд.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на AP.

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В Париже и других городах запланированы многочисленные акции протеста, которые осуждают экономическую политику Макрона, которую критики считают полезной для богатых.

На этой неделе демонстранты во французской столице планируют отдать должное "желтым жилетам", раненым во время столкновений с полицией.

Правительство говорит, что около 2000 человек получили ранения во время акций протеста, когда движение началось 17 ноября. По крайней мере четверо человек получили серьезные травмы глаз. Отдельно 10 человек погибли в дорожных инцидентах, связанных с действиями "желтых жилетов".

Государственный совет Франции в пятницу постановил, что силы безопасности имеют право использовать резиновые пули для контроля над толпой.