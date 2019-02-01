"Только потерял": Трамп оценил свои доходы на посту президента США

Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что на посту президента США невозможно много заработать.

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Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.

«Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах», - сказал Трамп.

Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью «невероятных цифр», однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.