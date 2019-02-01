"Только потерял": Трамп оценил свои доходы на посту президента США
08:51, 01 февраля 2019Мир
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Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.
Трамп не стал уточнять, какую именно сумму он потерял / Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что на посту президента США невозможно много заработать.
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Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.
«Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах», - сказал Трамп.
Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью «невероятных цифр», однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.
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